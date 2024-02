Feuerwehrgroßeinsatz Recyclinghof in Düsseldorf-Oberbilk stand in Flammen

Auf einem Schrottplatz in Düsseldorf-Oberbilk kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand. Dieser verursachte eine starke Rauchentwicklung sowie eine Geruchsbelästigung, welche in Teilen des Stadtgebietes wahrnehmbar war. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die Warn-App Nina löste am Abend aus und wies auf den Geruch hin.