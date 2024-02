Rückseite des Hauptbahnhofs Bertha-von-Suttner-Platz wird vorerst nicht umgestaltet

Der Bereich hinter dem Hauptbahnhof ist vielen Bürgern und auch Lokalpolitikern schon lange ein Dorn im Auge. Insbesondere die Sauberkeit des Ortes, an dem sich ein Bürgerbüro, mehrere Ämter und Konsulate befinden, stand in der Vergangenheit oft in Kritik. Im Fokus stand dabei die Überdachung der Eingänge zu den Gebäuden rund um die Edelstahlfiguren und dem Wasserbecken des Künstlers Horst Antes. Diese sogenannte Pergolaanlage und die darunter befindlichen Flächen werden häufig durch Taubenkot und auch menschlich Fäkalien verunreinigt. Der Stadt ist das Problem bekannt.