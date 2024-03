„Kassette“-Nachfolger in Düsseldorf-Oberbilk Wie die „Fliese“ Urlaubsgefühle weckt

Und in genau diesen Räumlichkeiten der beliebten Szenekneipe in Oberbilk hat er jetzt seinen Lebenstraum Wirklichkeit werden lassen und nach umfangreichen Renovierungsarbeiten am 15. Februar eine Mischung aus Café und Bar eröffnet. Zum neuen Namen „Die Fliese“ haben ihn seine vielen Reisen in Länder wie Marokko, Spanien oder Israel inspiriert. „Mich hat nicht nur die dortige Fliesenkunst begeistert, sondern auch das entspannte Urlaubsgefühl, das ich während meiner Reisen genießen konnte – und genau das möchte ich nun nach Oberbilk bringen“, erzählt Biesel.