Hückeswagen in der Corona-Pandemie : „Balkonsingen“ in der Adventszeit

Hückeswagen Am Freitag wurden die ersten Weihnachtslieder auf den Straßen gesungen.

Schon im Frühjahr hatte die Evangelische Kirche in Deutschland zum „Balkonsingen“ aufgerufen. Kantorin Inga Kuhnert möchte diese liebgewordene Tradition jetzt in der Adventszeit wiederaufleben lassen und rief zum Singen vor der eigenen Haustüre auf. Am Freitag war die erste Gelegenheit zum Singen, die Rückmeldungen waren jedoch noch gering. „Es ist der erste Abend, das muss sich erst finden“, zeigte sich Inga Kuhnert keineswegs enttäuscht.

Im Zuge des „Offenen Adventskalenders“, der aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen abgesagt werden musste, war an jedem Freitagabend im Advent ein Adventsliedersingen vor den Türen der Pauluskirche eingeplant. Diese Aktion soll nun in den privaten Bereich verlegt werden, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Möglich ist das durch das „Balkonsingen“, das von März bis Ende Mai bei vielen Hückeswagenern mit Leidenschaft praktiziert wurde. Nun sollen an jedem Freitag um 19 Uhr an verschiedenen Stellen in der Stadt, in Gärten, am Fenster oder auf der Straße bekannte Advents- und Weihnachtslieder erklingen. Texte und Noten für verschiedene Instrumente verschickt Inga Kuhnert vorab per E-Mail. Die Marktsträßler praktizieren das „Balkonsingen“ seit März ohne Unterbrechung. „Jetzt allerdings nicht mehr jeden Abend, sondern nur noch montags und freitags um 19.30 Uhr“, berichtet Anwohnerin Heike Rösner.