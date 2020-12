Haushalt in Sonsbeck : Corona kostet auch Sonsbeck viel Geld

Info

Haushalt 2021 Kämmerer Willi Tenhagen wird in der letzten Ratssitzung des Jahres am Donnerstag, 10. Dezember, 17 Uhr, auch seinen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr einbringen.



Minus Der Etat wird, so viel sickerte durch, mit einem Defizit enden. Die Gewerbesteuer wird wohl so schnell nicht wieder kräftiger sprudeln. Durch den Griff in die Rücklage kann der Kämmerer das Loch aber stopfen.