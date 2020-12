Gute Tat : Messdiener liefern fast 800 Weckmänner aus

Xanten Die Messdiener der Xantener Propsteigemeinde hatten angeboten, dass sie Weckmänner nach Hause liefern. Im Gegenzug baten sie um eine Spende für ihre Arbeit. Fast 800 Bestellungen gingen ein.

Die Messdiener der Propsteigemeinde St. Viktor haben am Sonntag fast 800 Menschen mit Weckmännern eine Freude gemacht. Am frühen Nikolausmorgen haben sie das Gebäck ausgeliefert, berichtete die Kirchengemeinde. Wegen der Corona-Pandemie sei die Übergabe kontaktlos erfolgt. „Hoffentlich hat es allen geschmeckt!“

Die Messdiener hatten in den vergangenen Wochen nach den Gottesdiensten angeboten, dass bei ihnen gegen eine Spende Weckmänner geordert werden können, die an Nikolaus ausgeliefert werden. 793 Bestellungen seien eingegangen, berichtete die Kirchengemeinde. Allein der Lions-Club habe in seinem Auftrag 500 Weckmänner an unterschiedliche soziale Einrichtungen in Xanten und Umgebung liefern lassen. Damit habe der Serviceclub vielen Menschen eine Freude gemacht und gleichzeitig die Arbeit der Messdiener unterstützt.