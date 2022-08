Fußball-Niederrhein-Pokal : 18-Jähriger schießt den SV Sonsbeck eine Runde weiter 

SONSBECK Erst in der Verlängerung setzte sich der Oberligist beim FC Sterkrade 72 mit 3:1 durch. Youngster Marvin von Zabiensky war an allen drei Toren beteiligt. Alexander Maas ließ einen Foulelfmeter liegen.

In der ersten Halbzeit waren die Rot-Weißen zwar spielbestimmend, jedoch fehlten die Ideen oder der entscheidende Pass im letzten Drittel. In der Pause wechselte SVS-Trainer Heinrich Losing mit Alexander Maas den Torschützen zum 1:0 ein. Nach gut einer Stunde erzielte der Flügelspieler die Führung. Das Zuspiel kam von von Zabiensky, der eine Stunde lang auf der 6er-Position agierte und dann von seinem Coach ins offensive Mittelfeld vorgezogen wurde. Nur drei Minuten später wurde Luca Janßen im Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verschoss Maas, der an FC-Keeper Jannis Heins scheiterte. In Sonsbecks Drangphase auf den zweiten Treffer gelang dem Außenseiter der Ausgleich. Daniel Markin traf zum 1:1 (71.) und brachte sein Team in die Verlängerung.