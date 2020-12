Logistik-Gerätewagen : Xanten begleicht erste Rechnung für Feuerwehrauto

Xanten Die Stadt Xanten will für die Feuerwehr ein neues Fahrzeug anschaffen. Das ist lange beschlossen. Allerdings musste nun eine erste Rechnung so kurzfristig bezahlt werden, dass die Verwaltung zu einem Dringlichkeitsbeschluss griff.

Die Stadt Xanten hat kurzfristig und außerplanmäßig 60.000 Euro für die Anschaffung eines Feuerwehr-Gerätewagens ausgegeben. Dabei handelt es sich um einen Teil der 275.000 Euro, den das Fahrzeug kosten wird. Der Stadtrat, der für die Genehmigung zuständig ist, muss die Auszahlung in diesem Fall nachträglich absegnen. Bürgermeister Thomas Görtz und der CDU-Fraktionsvorsitzende Pankraz Gasseling als Ratsmitglied haben sie bereits in einem Dringlichkeitsbeschluss angewiesen, weil sonst die Zahlungsfrist verstrichen wäre, wie die Verwaltung erklärte. Der Stadtrat berät in seiner Sitzung am Dienstag darüber.