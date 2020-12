Möglicher Verstoß gegen Verschwiegenheitspflicht : Xantens Rat entscheidet über Ordnungsgeld gegen Tanko Scholten

Xanten Xantens Verwaltung sieht in Äußerungen des FoX-Fraktionsvorsitzenden Tanko Scholten einen Verstoß gegen die Verschwiegensheitspflicht von Stadtratsmitgliedern. Ob ein Ordnungsgeld verhängt wird und wie hoch es ausfällt, entscheidet der Stadtrat.

Der Xantener Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am Dienstag darüber, ob und in welcher Höhe ein Ordnungsgeld gegen Tanko Scholten verhängt wird. Dem Fraktionsvorsitzenden vom Forum Xanten (FoX) wird vorgeworfen, dass er gegen die Verschwiegenheitspflicht von Ratsmitgliedern verstoßen hat. Nach Auffassung der Verwaltung hat der Kommunalpolitiker vertrauliche Informationen aus einer Sitzung des DBX-Verwaltungsrats veröffentlicht. Sie sieht darin „einen eindeutigen Verstoß“, wie sie in der Vorlage für den Stadtrat schreibt.