Klimaschutz in Sonsbeck : Beim Radeln war die kleinste Gemeinde ganz groß

Sonsbeck Der Kreis Wesel ist beim Stadtradeln erstmals geschlossen an den Start gegangen. Dass das Team bei der klimafreundlichen Art, sich fortzubewegen, bundesweit weit vorne fuhr, lag auch an Sonsbeck.

Das Team Kreis Wesel, das beim Stadtradeln im Herbst zum allerersten Mal geschlossen an den Start gegangen ist, hat auf Anhieb eine Top-Platzierung hingelegt. 11.070 Aktivisten sind in den Sattel gestiegen, haben mächtig in die Pedalen getreten und zusammen 1.555.399 Kilometer abgespult. Dadurch haben sie rechnerisch 228.644 Kilogramm klimaschädliches CO 2 vermieden. Bezogen auf die Zahl der aktiven Radler hat der Kreis landesweit damit knapp das Treppchen verpasst, bezogen auf die geradelten Kilometer kam bundesweit immerhin Rang 5 heraus.