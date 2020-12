Polizei im Einsatz : Acht Pkw auf der Flucht vor der Polizei beschädigt

Dormagen Reihenweise Autos demolierte am frühen Sonntagmorgen ein 25-Jähriger, der vor der Polizei flüchtete – insgesamt acht Pkw wurden dabei beschädigt. Gegen ein Uhr war zwei Polizisten auf der Blücherstraße der Ford des Dormageners aufgefallen.

Beim Abbiegen in die Straße An der Langenfurth verlor der Dormagener die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit insgesamt vier am Fahrbahnrand geparkten Personenwagen. Hierbei wurde der Mann verletzt, der 25-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl ein Drogen- als auch ein Alkoholvortest fielen bei dem Unfallverursacher aus Dormagen positiv aus, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.