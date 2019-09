Ausbildung in Dormagen : Schüler können ihren Job „daten“

So war es im Vorjahr: Dicht gedrängt standen die Schüler an den Ständen der Unternehmen. Foto: SWD

Dormagen Stadt veranstaltet Ausbildungsmesse „Date your Job“ in der Dreifachhalle.

Schüler von weiterführenden und berufsbildenden Schulen haben in einem Monat die Chance, bei ihrer Suche nach einem künftigen Arbeitgeber Branchen und Unternehmen hautnah kennenzulernen. Gelegenheit dazu bietet erneut die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD), die am 10. Oktober die Berufs- und Ausbildungsmesse „Date your job“ in der Dreifachhalle an der Konrad-Adenauer-Straße veranstaltet. Projektpartner ist dabei die Jugendberufshilfe der Stadt, die zusammen mit der SWD mit diesem Veranstaltungsformat einmal im Jahr Ausbildungsbetriebe und zukünftige Azubis zusammenbringt. Statt Folienschlacht und langweiliger Vorträge gab es für die angehenden Auszubildenden jede Menge Möglichkeiten, auszuprobieren und sich in die Anforderungen des Wunschberufs hineinzufühlen.

Die Sporthalle bietet Unternehmen großzügig Platz, sich und ihre Branche zu präsentieren. Noch sind Plätze an Aussteller zu vergeben. „Wir suchen Ausbildungsbetriebe aus Dormagen, die typische Aufgaben oder Anforderungen ihres Berufsbildes vorstellen und damit einen praxisnahen Einblick in den Arbeitsalltag geben möchten“, sagt André Heryschek von der SWD und ruft zum Mitmachen auf. Das Ziel der Messe umreißt Cosima Nauroth von der städtischen Jugendberufshilfe so: „Über praktische Miniaufgaben sollen Schüler und Ausbilder gut miteinander ins Gespräch kommen. So wird aus der kleinen Schnupperstunde im nächsten Schritt vielleicht ein Schnupperpraktikum – oder sogar mehr.“ Mögliche Fachkräfte werden frühzeitig auf Wege und Chancen aufmerksam gemacht und im besten Fall sogar bereits als zukünftige Mitarbeiter gewonnen. Im Vorjahr stellten sich 28 Unternehmen 630 Schülern vor. Das Fazit der Firmen war im vergangenen Dezember durchweg positiv gewesen, sicher werde man an das ein oder andere Gespräch anknüpfen können im Hinblick auf ein Praktikum oder eine Bewerbung als Azubi.

Schüler der 9. und 10. Klassen nehmen im Rahmen des Unterrichts an der Berufs- und Ausbildungsmesse teil. In den Nachmittagsstunden besteht außerdem die Möglichkeit, ungezwungen zu Fragen des Fachkräftemarketings miteinander in den Austausch zu kommen oder sich zu Unterstützungs- und Beratungsangeboten der Jugendberufshilfe sowie der Servicestelle für Fachkräftesicherung der SWD zu informieren.

Als Ansprechpartner für Firmen und Schulen fungieren André Heryschek (SWD), unter Telefon 02133 257-657 oder per E-Mail andre.heryschek@swd-dormagen.de, und Cosima Nauroth (Stadt Dormagen), Telefon 02133 257-589, cosima.nauroth@stadt-dormagen.de.

(schum)