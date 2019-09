Schützenfest in Dormagen : Fröhlich Kirmes in Ückerath

Ückerath Zachäus erlaubte den Selde Blömche das Feiern ihres Schützenfests.

Die Kirmes startete traditionell am Freitagabend mit dem Erwecken des mürrischen und schwer zu überzeugenden Kirmespatrons Zachäus – noch immer erbost darüber, dass er im vergangenen Jahr schon wieder am letzten Kirmestag verbrannt worden war. Es ist stets die Aufgabe des Hahnenkönigs, dem Gesellen die Erlaubnis für feuchtfröhliche Kirmestage zu entlocken. Doch Karl-Heinz Hosbach hatte sich da etwas Besonderes ausgedacht – und ließ den Zachäus von der Ehefrau eines Vorstandsmitgliedes kurzerhand wachküssen. Diesem cleveren wie charmanten Schachzug kann sich auch der mürrischste Kirmespatron nicht entziehen.

Zahlreiche Besucher erlebten im Anschluss den Fackelzug, bei dem wieder drei Großfackeln im Mittelpunkt standen: Eine thematisierte das Vereinsleben in Ückerath, eine weitere widmete die Jugend dem Klimaschutz und altbewährt behandelte die dritte Fackel ein Schützenthema. Locker und gelöst zogen die Selde Blömche mit den Bürgern in den Saal der Gaststätte Manes am Bösch, um dort einen festlichen Partyabend zu verbringen.

Beim Frühschoppen im Saal bei Manes am Bösch standen am Sonntag dann die Jubilare im Mittelpunkt: 25 Jahre Mitglied sind Franz-Josef Beivers, Daniel Brand, Manfred Durzinski, Jürgen Grunewald, Wilfried Hackbarth, Christian Hansen, Peter Hartmann jun., Karl-Josef Heinrichs, Karl-Josef Knell, Werner Knöchel, Manfred Köhler, Armin Kottirre, Marian Lauda, Bernhard Piecha, Rudi Rehbein, Heinz-Josef Schillings, Detlef Spitzenberg, Wolfgang Tillmann und Albert Wingerath. Goldenes Jubiläum feiert Peter Peiffer, während Walter Giesen, Peter-Josef Meuter, Konrad Schillings und Friedhelm Wißdorf bereits seit 65 Jahren bei den Selde Blömche sind. 70-jähriges Jubiläum feiern Hans-Peter Deuster und Engelbert Demuth. Am Nachmittag ging es um den „Kopp“, als Ralf von Zons gegen seinen Vater Karl-Hubert von Zons im Hahnenköppen antrat. Am Montag sind die kleinen Gäste zu Freifahrten auf den Kirmesplatz eingeladen. Und zum Abschluss geht es dem Kirmespatron wieder an den Kragen, wenn er verbrannt wird und bis zum nächsten Mal in einen tiefen Schlaf fällt.