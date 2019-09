Schützenfest Dormagen : Straberg feiert mit vielen Emotionen

Das Straberger Schützenkönigspaar Markus und Anja Heide schreitet die Front ab. Foto: Markus Rick (rick)

Straberg Königspaar Markus und Anja Heide und Pater Kallarackal stehen im Blickpunkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nass war’s beim Straberger Schützenfest am Sonntag: Nicht nur, weil starker Regen am Morgen Königspaar und Regiment um die Frühparade brachte. Von der Kirche flüchteten die Schützen direkt in den Hubertussaal. Dort flossen dann Tränen der Rührung dank einfühlsamer Worte, die Brudermeister Ulrich Baumer beim Festkommers goldrichtig wählte. Emotionalster Moment war die Verabschiedung von Pater Johannes Kallarackal, der 20 Jahre lang als Präses der St. Hubertus-Schützenbruderschaft fungierte und nun in den Ruhestand geht. „Du hast uns mit Deiner besonderen, einfühlsamen Art geholfen, auch schwierige Entscheidungen zu treffen, neue Wege zu gehen und bist ein echter Freund geworden“, sagte Baumer sichtlich bewegt.

Kallarackal ist nun Ehrenmitglied der Bruderschaft und verabschiedete sich von seinen Schützen gewohnt zurückhaltend mit kurzen herzlichen Worten: „So viel Liebe und Sympathie habe ich in 20 Jahren hier erlebt – ich werde Euch vermissen.“ Abschied nehmen von einer mit Herzblut erfüllten Aufgabe muss auch David Lemper. Der bisherige Jungschützenmeister ist jetzt Vize-Brudermeister der Hubertusschützen und wurde für seinen Einsatz – „Du bist der, der vorangegangen ist und die Jugend begeistert hat“ - mit dem Jugendverdienstkreuz in Bronze und „David, David“-Sprechchören belohnt. Erster Schießmeister Karl-Heinz Heinen ist seit 25 Jahren im Amt und zeichnet sich „durch senehohe Sachkunde aus“, lobte Brudermeister Ulrich Baumer. Er heftete seinem Vorstandskollegen als höchste Auszeichnung des Tages das Ehrenkreuz des Sports in Bronze an die Uniformjacke. Oliver Jansen, Ralf Kindgen und Tim Lemper tragen jetzt das Silberne Verdienstkreuz. Alle drei übernehmen seit Jahren wichtige Aufgaben im Bereich der Veranstaltungsorganisation. Ebenso Thomas Baumer und Marius Schotten, die mit dem Bruderschaftsorden in Gold geehrt wurden.

Am Nachmittag kam dann doch noch die Sonne zum Vorschein und das Königspaar Markus und Anja Heide zur glanzvollen Abnahme der Parade. Königin Anja hatte am Morgen mit ihrem selbstgeschneiderten Outfit – pinker Kurzblazer mit Schalkragen, dazu ein schwarzer Rock aus Tüll – für einen Hingucker gesorgt. Das gelungene Schützenfest trübte nur ein kleiner Wermutstropfen: Kassierer Jürgen Kollenbroich zählte am Samstagabend nur 126 zahlende Gäste im Saal. Gerade die Jugend, meint Geschäftsführer Klaus Saedler, sei eher zum Strabi-Festival gefahren. Im nächsten Jahr, das sei bereits geklärt, werde es „diese unglückliche Terminüberschneidung nicht geben“, so Saedler.

(fg)