Schützenfeste in Dormagen : Martin Zaum gewinnt gegen drei Mitbewerber

Martin Zaum ist neuer Schützenkönig. Foto: Tinter, Anja (ati)

Straberg 263 Schützen waren theoretisch zum Vogelschuss berechtigt, vier Kandidaten traten am Montag an, und der Sieger heißt Martin Zaum. Der 46-jährige Kronprinz ist bereits von Kindesbeinen in der St. Hubertus-Bruderschaft aktiv.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zunächst Edelknabe, zählte er 1985 zu den Gründern des Zugs „Germania 1985“. Beruflich ist der neue König bei UPS tätig. Seine Hobbys sind das Sportschießen und die Beschäftigung mit dem Computer. Gegen seine drei Konkurrenten konnte sich der versierte Sportschütze bei seinem ersten Versuch, König zu werden, nach einem von Schießmeister Charly Heinen überwachten, spannenden Wettkampf mit dem 27. Schuss durchsetzen.

Nach der Verabschiedung des noch amtierenden Schützenkönigspaars Markus und Anja Heide durch Brudermeister Ulrich Baumer wird Martin Zaum zum Ausklang des Fests am heutigen Dienstagabend gegen 21 Uhr zum neuen Schützenkönig der St. Hubertus-Bruderschaft gekrönt werden.

(NGZ)