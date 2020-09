Kommentar: Unsere Woche in Dinslaken, Voerde, Hünxe : So mächtig ist die Kommunalpolitik

Meinung Dinslaken/Voerde/Hünxe Viele Menschen haben das diffuse Gefühl, die Kommunalpolitik sei nicht so wichtig. Und die Wahl am Sonntag deshalb natürlich auch nicht – weniger wichtig als eine Bundestagswahl jedenfalls zum Beispiel. Weit gefehlt: Wenn einem das Hemd näher ist als die Hose, dann ist die Kommunalpolitik das Hemd.

Gut 52.000 Wählerinnen und Wähler gibt es in Dinslaken. Knapp 30.000 in Voerde. Rund 11.800 in Hünxe. Aber wenn man es genau nimmt, ist das nicht richtig ausgedrückt: Das sind „Wahlberechtigte“. Wie viele von ihnen wirklich Wähler sind, wird sich zeigen. Bei der Kommunalwahl vor sechs Jahren lag die Wahlbeteiligung in Dinslaken bei 49,9 Prozent. Die in Voerde bei 52,7 Prozent. Noch immer haben viele Menschen das diffuse Gefühl, Kommunalwahlen seien „weniger wichtig“. Anders als beispielsweise Bundestagswahlen.