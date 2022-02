Täter bedrohten Angestellte mit Pistole : Raubüberfälle auf Netto-Fililale in Hünxe und Schnellimbiss in Voerde

Raubüberfälle auf Netto-Fililale in Hünxe und Schnellimbiss in Voerde

Voerde/Hünxe Zwei Raubüberfälle ereigneten sich am Mittwochabend. Der Täter zwang die Angestellten jeweils mit einer schwarzen Pistole zur Herausgabe der Tageseinnahmen.

Überfallen wurde am Mittwoch, 16. Februar, der Netto-Supermarkt im Junkers Feld in Hünxe. Gegen 19.50 Uhr betrat ein Unbekannter die Filiale, bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Geld. Die Frau musste das Geld in einen Leinenbeutel legen, den der Täter mitgebracht hatte. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Dinslakener Straße.