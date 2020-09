Voerder verletzt drei Polizisten : Randalierer schlägt Polizistin zu Boden

Dinslaken Einen renitenten Randalierer aus Voerde mussten Polizisten in Dinslaken bändigen. Der 34-Jährige schlug eine Beamtin zu Boden, einen weiteren Beamten biss er in den Finger.

Ein 34-jähriger Randalierer aus Voerde hat am Mittwoch mehrere Polizisten leicht verletzt. Zeugen hatten die Beamten gerufen, als der Mann gegen 10 Uhr auf dem Altmarkt herumkrakelte. Die Polizei nahm den Mann mit zur Wache, die er kurze Zeit später wieder verlassen konnte. Die Polizisten beobachteten, wie der Voerder in ein Auto stieg und losfuhr. Da der 34-Jährige zuvor zugegeben hatte, am Vortag Drogen eingenommen zu haben, stoppten die Beamten das Fahrzeug im Bereich Bismarck- und Schillerstraße. Während der Kontrolle schlug der Mann unvermittelt einer 45-jährigen Beamtin ins Gesicht. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen. Den Randalierer brachten die Beamten zurück zur Wache. Während der Fahrt im Streifenwagen verletzte er einen 49-jährigen Polizisten leicht. Bei der Einlieferung in die Zelle biss er einem weiteren Kollegen in den Finger. Nachdem ein Arzt dem Mann eine Blutprobe entnommen hatte, wurde ein Mitarbeiter des Ordnungsamts hinzugezogen. Der veranlasste die Einweisung des Voerders in eine geschlossene Abteilung.