Am 27. Januar geht’s rund: Ruhrpott-Guggis lassen’s beim Möhneball krachen

Voerde Kartenverkauf für die närrische kfd-Sause im Gasthaus Möllen gibt es am Dienstag und Donnerstag.

Für die jecken Frauen von der kfd dreht sich derzeit alles um den Karneval und den Möhnenball. Das Orgateam arbeitet schon seit Wochen an einem bunten Programm. Und jetzt geht es auch für das Publikum zur Sache. In den Saal des Gasthauses Möllen passen nur rund 200 Leute, und diesmal läuft es beim Kartenverkauf anders als sonst.

Die Karten sollen als numerierte Platzkarten vergeben werden. Auf diese Weise muss man nicht sehr früh im Saal sein, um den Platz mit allen Freundinnen zusammen einzunehmen, sondern kann sich frühzeitig die Plätze sichern. Daher wird es schon in dieser ersten Januarwoche an zwei Tagen einen Kartenverkauf im Paulushaus geben: am heutigen Dienstag von 17 bis 18.30 Uhr und am Donnerstag, 10. Januar, von 10 bis 11.30 Uhr. Die Karten kosten 12 Euro für kfd-Mitglieder und 16 Euro für alle anderen Frauen.

Im Preis enthalten sind Kaffee und Kuchen. Ein Höhepunkt des Möhneballs sind die Ruhrpott-Guggis, die erstmals in Voerde auftreten. Die „Ruhrpott-Guggis“ machen Karnevalsmusik nach Schweizer Vorbild. Guggemusik ist so etwas wie gekonnt „schräg“ und lustig gespielte Blasmusik.

Die rund 30 Ruhrpott-Guggis werden es also auch am 27. Februar in Möllen richtig krachen lassen. Der Möhneball im Saal des Gasthaus Möllen an der Rahmstraße beginnt um 16.11 Uhr. Voerdes Möhnen dürfen sich freuen auf den Kleinen jecken Chor, die Stewardessen, Büttenreden, die Pfarrsekretärinnen, Dancing Queen, das Kakerlakophon, die Allstars und mehr in entspannter und ausgelassener Atmosphäre.