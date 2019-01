Workshop und Konzert : Profimusiker spielen mit Hiesfelder Gymnasiasten

Karolina Strassmayer spielt mit der Bigband des Hiesfelder Gymnasiums. Foto: ghz

Dinslaken Schüler freuen sich auf Workshop und Konzert mit Andy Haderer und Karolina Strassmayer von der WDR-Bigband Köln.

Die Bigband des Gymnasiums Hiesfeld freut sich auf ein spannendes Musikprojekt. Andy Haderer (Trompete) und Karolina Strassmayer (Altsaxophon) von der WDR-Bigband Köln geben in der Schule einen Workshop und anschließend ein gemeinsames Konzert mit den Jugendlichen im Gustav-Heinemann-Schulzentrum. Am 18. Januar findet das Coaching mit den Gastmusikern statt. Am 23. Januar werden die Ergebnisse live im GHZ präsentiert.

Zum Coaching werden die Bigband-Profis zu dritt anreisen: Andy Haderer (Trompete) kümmert sich um die Blechbläser, Karolina Strassmayer (Saxophon, Querflöte) übernimmt die Holzbläser und Billy Test (Klavier) wird mit der Rhythmusgruppe arbeiten. Die Schülerinnen und Schüler freuen sich auf eine spannende Zeit und viele musikalische Anregungen von den Profis.

Andy Haderer tritt mit der Bigband des Hiesfelder Gymnasiums auf. Foto: Gerhard Richter

INFO Platzkarten unbedingt vorher besorgen Eintritt Der Eintritt ist frei, jedoch ist eine Eintrittskarte erforderlich. Wer nicht die Möglichkeit hat, Karten in den großen Pausen am Vertretungsplan im Gymnasium zu besorgen, kann diese per email bestellen unter konzert@gymnasiumhiesfeld.de

Andy Haderer, der eine klassische Trompetenausbildung an der Musikhochschule in Wien absolviert hat, spielte bereits seit 1983 in diversen internationalen Bigbands sowie als Lead-Trompeter im Musical Cats, und ist seit 1988 Trompeter der WDR-Bigband Köln sowie parallel seit 1999 Professor für Jazztrompete an der Musikhochschule in Köln. Andy Haderer und Karolina Strassmayer gewannen sowohl 2007 wie auch 2008 einen Grammy mit der WDR-Bigband Köln.

Karolina Strassmayer ist seit 2004 Mitglied der WDR-Bigband Köln. Sie schaffte nach ihrem Studium an der Musikhochschule Graz den Einstieg in die New Yorker Jazzszene. Der gebürtige Amerikaner Billy Test ist seit dieser Saison festes Mitglied der WDR-Bigband Köln. Er studierte klassisches Klavier und Jazzklavier und gewann bereits diverse Preise bei unterschiedlichsten Wettbewerben.

Das Konzert, bei dem Andy Haderer und Karolina Strassmayer mitwirken werden, beginnt am Mittwoch, 23. Januar, um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in der Aula des Gustav-Heinemann-Schulzentrums.

(RP)