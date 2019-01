„Kult im Gas(t)werk“ : Chris Kramer hat den Mund voll Blues

Dinslaken Die Stadtwerke präsentieren den Musiker mit Beatbox’n’Blues am 27. April beim „Kult im Gas(t)werk“. Jetzt Karten sichern.

Als Chris Kramer, Kevin O’Neal und Sean Athens im vergangenen Januar in Dinslaken mit Vollgas ins Jahr starteten, versprachen sie wiederzukommen. Dafür sorgen nun die Stadtwerke Dinslaken. Am Samstag, 27. April, ist die Show von Chris Kramer & Beatbox’n’Blues „Kult im Gas(t)werk“ im Alten Gaswerk des Energieversorgers.

Am Anfang war der Blues. Sämtliche Stile vom Rock bis Rap haben im Blues ihre Wurzeln. Was also ist die Beatbox in Kombination mit Bluesharp und Gitarren anderes als eine Modernisierung des Sounds? Chris Kramer & Beatbox ‘n’ Blues treffen den Nerv der Zeit: Gerockt wird generationsübergreifend, weil sich die Jungen von heute gerne auf die musikalischen Wurzeln des Rock’n’Roll beziehen: Qualität setzt sich fort.