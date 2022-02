Täter mit Verbrennungen gesucht : Unbekannter wollte Stromkabel mit Metallschere durchtrennen

Voerde Auf Werkgelände in Möllen fiel am vergangenen Montag der Strom aus. Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet, die nun nach dem Täter sucht, der ein 10.000-Volt-Stromkabel stehlen wollte.

Am vergangenen Montag gegen 1.50 Uhr lief bei einem Stromanbieter an der Frankfurter Straße im Ortsteil Möllen ein Alarm auf, der den Ausfall des Stromnetzes anzeigte. Tatsächlich war zu diesem Zeitpunkt der gesamte Strom auf dem Gelände ausgefallen. Ein Verantwortlicher meldete den Vorfall daraufhin gegen 7.30 Uhr der Polizei. Die Polizisten stellten dann fest, dass ein unbekannter Täter versucht hatte, mit einer einfachen Metallschere ein etwa 20 Zentimeter dickes 10.000-Volt-Stromkabel durchzuschneiden. Am Tatort konnte nach Mitteilung der Polizei die Metallschere verbrannt gefunden werden. Vermutlich dürfte der Unbekannte starke Verbrennungen an Gesicht oder Händen haben. Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bei wem hat sich ein Verbrennungsopfer gemeldet? Wem ist jemand aufgefallen, der starke Verbrennungen an Gesicht und Händen hat? Hinweise an die Polizei Voerde, Telefon 02855 9638-0.