Krippenerfahrung 2019: In Walsum liegt Jesus im Schlauchboot

Walsum In der Kirche Sankt Dionysius in Walsum trägt die Heilige Familie Schwimmwesten. Doch warum ist das so?

Maria liegt auf einer Rettungsweste in einem aufgeblasenen, gelben Schlauchboot. Sie hält das Jesuskind – es hat dunkle Haut – in ihren Armen. Neben dem Boot steht Josef, er trägt eine Schwimmweste. Die Heilige Familie begegnet den Besuchern der katholischen Kirche Sankt Dionysius in Walsum in Gestalt von Flüchtlingen. Hinter den drei Gestalten erhebt sich ein Bauzaun, gekrönt von Stacheldraht. Am Zaun hängen Bilder von Menschen, die sich auf der Flucht befinden, die Gesichter in Leid verzerrt. Ein Foto zeigt einen Retter, der ein lebloses Kind durch eine Trümmerlandschaft trägt, ein weiteres eine Mutter, die im Meer steht, ihr Kind in den Armen haltend. Auf einem der Bilder ist ebenfalls die Figur eines Jesuskindes zu sehen. Sie liegt auf einem Bett aus metallenen Patronenhülsen. An der Wand hinter dem Zaun hängt das Kontrastprogramm zu den Bildern von Flüchtenden: Ein bunt beleuchteter Weihnachtsmarkt, ein Haus, das übersät ist mit Lichterschmuck zu Weihnachtszeit. Aber man sieht auch Papst Franziskus, nicht als den menschenfreundlichen, nahbaren Vertreter Christi auf Erden, sondern inmitten der Renaissance-Pracht der Sixtinischen Kapelle sitzend. Es ist ein Kontrastbild zwischen dem Leid der Flüchtlinge auf der einen und dem Reichtum der westlichen Welt auf der anderen Seite, das sich bis in die Details fortsetzt: Am Fuße des Bauzauns liegen die Kronen der Heiligen Drei Könige, reicht geschmückt. Unter ihnen: Die Geschenke an den Heiland, in einer hölzernen Schatulle, samt Wundverbänden, Einweghandschuhen und Mullbinden.