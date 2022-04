Kultur für Familien in Düsseldorf : Karten für beliebte Babykonzerte im Herbst

Düsseldorf Nach mehr als zwei Jahren Corona-Zwangspause gibt es bald wieder Baby-Konzerte in Düsseldorf. Auf dem Programm stehen Kompositionen von Mozart, Schubert und Kreisler. Der Kartenverkauf hat schon begonnen.

Die Eltern mit ihrem Nachwuchs sitzen bei den Konzerten auf Bodenmatten, sodass die Babys auch mal umherkrabbeln können. Weitere Gäste bekommen Stühle, die ringsherum an den Wänden stehen. „Für junge Eltern sind die Babykonzerte gute Gelegenheiten, in entspannter Atmosphäre kulturell aktiv zu sein“, sagt Kamelia Neumüller.

Termine sind am 22. Oktober und am 26. November, jeweils um 11 Uhr; am 12. November und am 17. Dezember gibt es um 11 und 16 Uhr je ein Konzert. Aufführungsort ist der Forum-Saal im Stilwerk an der Grünstraße 15, Karten gibt es online unter www.bam-konzerte.de.