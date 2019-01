Infos für Averbruch-Anwohner: Stadtwerke Dinslaken informieren über Holz-Energiezentrum

Dinslaken Die Stadtwerke Dinslaken bereiten die autarke und annähernd CO2-neutrale Fernwärmeversorgung in Dinslaken vor. Dies geschieht unter Einbeziehung der Öffentlichkeit. Stadtwerke laden für den 31. Januar ins Haus Barbara ein.

Bei der Veranstaltung wurde deutlich, dass vor allem Anwohner aus dem Averbruch noch Fragen zur geplanten Anlage auf der Industriebrache an der Thyssenstraße haben. Die Stadtwerke Dinslaken nehmen diese Fragen sehr ernst und laden deshalb die Anwohner im Umfeld des geplanten Standorts an der Thyssenstraße zu einer weiteren Bürgerinformationsveranstaltung ein, Diese findet am Donnerstag, 31. Januar, um 18.30 Uhr im Haus Barbara an der Oststraße 100 statt.