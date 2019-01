Stunde der Wintervögel : Vögel zählen auf dem Hof Emschermündung

Auch die Haubenmeise zeigt sich am Niederrhein. Foto: Frank Derer

Eppinghoven Zur Stunde der Wintervögel 2019 laden die Kindergruppen des Naturschutzbundes im Kreis Wesel ins Café Hof Emschermündung nach Dinslaken ein. Die Vogel-Zählaktion findet am Donnerstag 10. Januar, auf dem Hof Emschermündung, Am Hagelkreuz 20 in Eppinghoven statt.

Los geht’s um 15:30 Uhr. Biologin Petra Sperlbaum, die NABU-Kinder und alle interessierten Bürger sind eingeladen, bei der Bestandsaufnahme der gefiederten Freunde am Futterhaus und im direkten Umfeld aktiv mitzumachen. Zudem ist ein weiterer Ornithologe vor Ort, der alle Fragen zu den Wintervögeln beantworten kann.

Die bundesweite NABU Wintervogel-Zählaktion liefert wertvolle Daten um die Bestände der einzelnen Vogelarten in unserer Nation zu erfassen. Daraus können die Wissenschaftler dann Bestandstrends ermitteln und gegebenenfalls über Maßnahmen nachdenken, die den Populationen unter die „Flügel“ greifen können.