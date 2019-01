Buchkolumne: Mittelmeerfahrt als Reise ins Leben

Der hier schon mehrmals vorgestellte Erfolgsschriftsteller Hanns-Josef Ortheil hatte vor einigen Jahren zwei Reiseerzählungen veröffentlicht, die er bereits als Kind geschrieben hatte und die von erstaunlicher Eindringlichkeit und Authentizität waren: „Die Moselreise“ (2010) und „Die Berlinreise“ (2014).

Jetzt hat er mit der „Mittelmeerreise“ eine weiteres umfangreiches Reisetagebuch vorgelegt, das er als Jugendlicher von knapp 16 Jahren geschrieben hatte. In diesem „Roman eines Heranwachsenden“ berichtet der junge Hanns-Josef Ortheil von einer Schiffsreise von Antwerpen über Griechenland nach Istanbul, die er im Jahr 1967 mit seinem fast 60jährigen Vater an Bord des Frachters Albireo unternimmt. Der junge Mann, der hier die klassische Bildungsreise anzutreten scheint, ist ein bildungsbeflissener Gymnasiast, der bisher mit seinem Klavierspielen und seinen Schreibversuchen in einer Art Elfenbeinturm gelebt hat und von der politisch und kulturell bewegten zweiten Hälfte der 1960er Jahre so gut wie nichts mit bekommen hat.

Doch die Seereise gestaltet sich ganz anders als Vater und Sohn das erwartet haben. Sie beginnt mit heftigen Stürmen und hartnäckiger Seekrankheit und führt zu freundschaftlichen Kontakten mit der Besatzung, die in einer ganz anderen Welt lebt als die beiden Passagiere. Insbesondere mit dem etwas älteren Stewart Dennis freundet sich der junge Ich-Erzähler an und lässt sich in Athen von ihm überreden, mit an Land und in eine Disco zu gehen. Die Musik, die er dort hört, und die junge Studentin Delia, die er dort kennen lernt und in die er sich sofort verliebt, verändern sein Leben grundlegend. Er erkennt, dass er bislang am wirklichen Leben vorbeigelebt hat und von seiner eigenen Zeit und Generation nichts weiß – und er beginnt erwachsen zu werden.