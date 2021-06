Drei Mädchen (13, 14, 17) von der Strömung mitgerissen : Große Betroffenheit in Voerde und Dinslaken nach tragischem Badeunfall im Rhein

Die DLRG aus Dinslaken beim Such- und Rettungseinsatz am Rhein. Am Mittwochabend wurden drei Mädchen im Alter von 13, 14 und 17 Jahren im Rhein vermisst. Foto: DLRG Dinslaken

Dinslaken/Voerde Rettungskräfte aus Voerde und Dinslaken waren an der vergeblichen Such- und Rettungsaktion beteiligt, nachdem drei Jugendliche im Rhein vermisst wurden. „Wir müssen weiter aufklären“, sagt die DLRG.

Der tragische Badeunfall, der sich am Mittwoch in Duisburg am Rhein ereignet hat, hat große Betroffenheit auch in Dinslaken und Voerde ausgelöst. Drei junge Mädchen im Alter von 13, 14 und 17 Jahren wurden am Mittwochabend auf Höhe des „Alsumer Steigs“ in Duisburg von der Strömung mitgerissen. Die 17-Jährige wurde von Rettungskräften geborgen, starb jedoch nach Reanimationsversuchen im Krankenhaus. Die beiden jüngeren Mädchen blieben vermisst.