Er wollte angeblich Wasserleitungen überprüfen : „Falscher Handwerker“ ergaunert in Voerde Schmuck von älterem Ehepaar

„Falscher Handwerker“ ergaunert in Voerde Schmuck von älterem Ehepaar

Die Polizei sucht nach dem Mann, der in Voerde ein älteres Ehepaar bestohlen hat (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Voerde Bestellt hatte das ältere Ehepaar den angeblichen Handwerker nicht. Dennoch ließ es ihn in die Wohnung. Der Unbekannte prüfte allerdings nicht die Wasserleitungen.

Ein „falscher Handwerker" hat bei einem älteren Ehepaar in Voerde Schmuck im vierstelligen Wert ergaunert. Der Unbekannte stand am Dienstag gegen 16 Uhr vor der Haustür des Ehepaares. Er gab sich als Handwerker aus, der die Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen muss. Nach rund 15 Minuten hat der Mann die Wohnung wieder verlassen.