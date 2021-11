Polizei in Dinslaken sucht Zeugen : Auto fährt Hund an, Fahrer flüchtet

Auto fährt Hund an, Fahrer flüchtet

Polizei in Dinslaken sucht Zeugen

Die Polizei sucht weitere Zeugen zu dem Auto, das am Dienstag, 16. November, auf der Voerder Straße einen Hund angefahren hat.

Dinslaken Eine Frau war am Morgen gegen 6.35 Uhr mit ihrem Hund auf dem Gehweg der Voerder Straße unterwegs. In Höhe Hausnummer 198 blieb sie mit den Beinen in der Leine des Hundes hängen und fiel zu Boden. Der Hund riss sich los und lief auf die Straße.