89 Jugendliche des Dinslakener Gymnasiums sind betroffen : THG schickt Stufe in den Distanzunterricht

Dinslaken Nach vier Corona-Fällen haben das Gesundheitsamt des Kreises Wesel und die Schule sich für den vorsichtigen Weg entschieden. Für 89 Schülerinnen und Schüler der Q 1 ist Homeschooling angesagt.

Am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) gab es vier Corona-Neuinfektionen in der Q1 der gymnasialen Oberstufe. Daraufhin entschied das Gesundheitsamt des Kreises Wesel am Donnerstag, die ungeimpften Schülerinnen und Schüler der Stufe in Quarantäne zu schicken. Die geimpften oder genesenen Jugendlichen der Q1, in der insgesamt 89 Schülerinnen und Schüler sind, gehen in den Distanzunterricht, wie Schulleiter Thomas Nett im Gespräch der mit RP erklärte. „Wir tragen die vorsichtige Linie des Gesundheitsamtes mit“, sagte Nett. Deshalb habe man die Reißleine gezogen. Durch den Distanzunterricht sei sichergestellt, dass alle Schülerinnen und Schüler beschult werden.