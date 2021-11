Polizei sucht Zeugen : Jungen zünden in Voerde Altkleider-Container an

Jungen zünden in Voerde Altkleider-Container an

Plötzlich drang Qualm aus dem Altkleider-Container auf dem Parkplatz an der Dinslakener Straße. Ein Zeuge hatte dort zuvor zwei Jungen beobachtet.

Nach dem Brand eines Altkleider-Containers in Voerde sucht die Polizei zwei Jungen. Die beiden etwa Zehn- bis Elfjährigen mit dunklen Haaren stehen im Verdacht, den Container der Stadt Voerde auf einem Parkplatz an der Dinslakener Straße angezündet zu haben.

Ein Zeuge beobachtete am Mittwoch gegen 14.15 Uhr, wie die Kinder etwas in den Container hineinwarfen und in Richtung Möllen flüchteten. Kurz danach kam Qualm aus dem Container und er brannte von innen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Voerde unter der Telefonnummer 02855 9638-0 entgegen.