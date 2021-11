Gelände wird auch ein Erlebnisraum : 12 Millionen fürs Außenareal des Schulzentrums Hiesfeld

Dinslaken Gut nutzbare Freiräume für Mensch und Natur sollen die Außenanlagen bieten, die zum Schulzentrum Hiesfeld nach dessen Sanierung gehören. Das Konzept stellte Landschaftsarchitekt Gordon Brandenfels im Schulausschuss vor.

Sitzungsfolge Die Dinslakener Politik wird sich in der laufenden Sitzungsfolge mit der geplanten Sanierung und Umstrukturierung des Schulzentrums Hiesfeld befassen. Der Finanzausschuss tagt am 30. November und der Hauptausschuss am 7. Dezember. Die Entscheidung fällt dann im Stadtrat, dessen Mitglieder zu ihrer Sitzung am 14. Dezember zusammenkommen.

Das Areal des Schulzentrums Hiesfeld gliedert sich in den Campus Nord, der für die Gesamtschule vorgesehen ist, und den Campus Süd, der dem Gymnasium zugeordnet ist. Etwa in der Mitte liegt die Kirchstraße. Beide Areale sind überplant worden, Rundwegemöglichkeiten sollen geschaffen werden. „Gut abgesicherte Verkehrswege“ sind ebenso vorgesehen wie Schulbusanlagen, Stellplätze und Fahrradständer. Neu gestaltet werden soll die vorhandene Parkbucht an der Oberhausener Straße. Die Planungen sehen zudem die Schaffung einer größeren Spielfläche für die kleineren Kinder vor. Auch soll es Sportmöglichkeiten für Mädchen und Jungen geben, die sich gern bewegen. Gedacht worden ist auch an die älteren Schülerinnen und Schüler, für die grüne Bereiche mit Lounge-Liegen und Sitzkanten geschaffen werden sollen. Überhaupt wird viel Wert auf ausreichend große Sitzmöglichkeiten gelegt. Weiterhin ist vorgesehen, im Bereich der Mensa einen Schulgarten anzulegen. Die Kinder sollen die Möglichkeit erhalten, dort selbst etwas anzubauen, was dann direkt in der Mensa verzehrt werden kann, wie es sich Landschaftsarchitekt Brandenfels vorstellt. Allerdings weiß er auch, dass dies eine engagierte Lehrerschaft erfordert, die dies lebt und unterstützt.