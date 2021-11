Beute noch unklar : Einbrüche am Montag in Voerde und Dinslaken

Die Polizei sucht die Täter, die in ein Wohnhaus an der Jägerstraße einbrachen (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Dinslaken / Voerde Zwei Tageswohnungseinbrüche haben sich am Montag in Voerde an der Bussardstraße und in Dinslaken an der Jägerstraße ereignet. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Bislang noch unbekannte Täter sind am Montag in der Zeit zwischen 15.20 und 18 Uhr in ein Haus an der Jägerstraße in Dinslaken eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter die Scheibe einer Terrassentür ein, um in das Haus zu gelangen. Bislang ist unklar, ob sie Beute machten.

Am Montagmorgen sind Unbekannte in der Zeit von 6.30 Uhr bis 9.30 Uhr in Voerde in ein Haus an der Bussardstraße eingestiegen. Was sie erbeuteten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. Wer etwas zu der Tat in Voerde sagen kann, wird gebeten, sich unter 02855 96380 zu melden. Wer etwas zu dem Einbruch in Dinslaken sagen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02064 6220 zu melden.

(RP)