Kriminalität in Meerbusch : Drei Einbrüche in Büderich – Täter erbeuten Schmuck

Büderich Am Freitag, 5. November, kam es zu drei Wohnungseinbrüchen im Meerbuscher Ortsteil Büderich. Dabei entwendeten die unbekannten Täter Schmuck und Bargeld.

(RP) Gleich dreimal haben Einbrecher am Freitag in Büderich zugeschlagen. In der Zeit von 10.45 bis 13.30 Uhr brachen Unbekannte den Schließzylinder einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Badener Weg heraus. Der oder die Einbrecher erbeuteten Schmuck.

Später am Tag, in der Zeit von 17.30 bis 22 Uhr, gelangten Einbrecher über ein Badezimmerfenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße „Am Kirchendriesch". Hier entwendeten der oder die Unbekannten ebenfalls Schmuck, aber auch Bargeld. Und auch beim dritten Einbruch konnten die Unbekannten mit Schmuck entkommen: In der Zeit von 17.30 bis 22.40 Uhr hatten der oder die Einbrecher eine Terrassentür in einem Mehrfamilienhaus an der Moerser Straße aufgebrochen, indem sie zunächst ein Loch in den Rahmen bohrten und anschließend den Fenstergriff öffneten.