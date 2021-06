Begleit-Projekt zu „Roter März“ : Filmteam ab Mittwoch wieder in Lohberg unterwegs

Dinslaken Ab Mittwoch ist der Dinslakener Filmemacher Adnan Köse wieder in Lohberg unterwegs: in der Marienkirche, im Stadtteil und auf dem Areal der ehemaligen Zeche. Es geht um ein neues Doku-Projekt.

Filmemacher Adnan Köse dreht in dieser Woche in Lohberg. Los geht es am Mittwochvormittag mit Aufnahmen in der Marienkirche, „da werden wir im Gespräch sein mit Pfarrer Kalscheur“, kündigt Köse an. Donnerstag und Freitag wird das Filmteam weiterhin in Lohberg unterwegs sein: auf dem alten Zechengelände, im Bergpark und im Stadtteil selbst.