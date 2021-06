Eichenprozessionsspinner in Dinslaken, Voerde, Hünxe : Die giftigen Raupen sind im Anmarsch

Sieht hübsch aus, ist aber gefährlich: eine Raupe des Eichenprozessionsspinners. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa Foto: dpa/Patrick Pleul

Dinslaken / Voerde / Hünxe In Dinslaken werden Nester des Eichenprozessionsspinners im ganzen Stadtgebiet gemeldet. In Voerde gab es einen Schwerpunkt am Gymnasium. In Hünxe erwartet man ein „starkes Aufkommen“.