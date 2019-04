Bürgermonitor-Check : Neu geschaffener Pkw-Stellplatz ist nur eingeschränkt nutzbar

Dinslaken Seit 40 Jahren haben die Eheleute Hilde und Hans-Peter Plenter ihre Autos auf einem Gehwegteilstück der Bismarckstraße geparkt, ohne dass es dort Probleme gegeben hätte. Dann, vor etwa zwei Jahren, erhielten sie dort erstmals Knöllchen wegen verbotswidrigen Parkens auf dem Gehweg.

Dagegen legten sie Widerspruch ein und wandten sich an den zuständigen Fachdienst Allgemeine Ordnung, Gewerbe, Verkehr der Stadt Dinslaken.

Der Widerspruch der Eheleute war ohne Erfolg. Die Stadtverwaltung nahm die Knöllchen nicht zurück. Daraufhin wandten die Eheleute sich an den Bürgermonitor der Rheinischen Post und schrieben Bürgermeister Michael Heidinger an. Sie wiesen darauf hin, dass im Bereich der Bismarckstraße, die in Innenstadtnähe liegt, Parkplätze rar sind, zumal dort auch viele Beschäftigte des Finanzamtes oder des Amtsgerichtes ihre Fahrzeuge parken.