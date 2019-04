Buchtipp : Liebesnovellen und Raubtiergeschichten

Dinslaken Vor knapp drei Jahren wurde den RP-Lesern hier die fesselnd zu lesenden Lebenserinnerungen Wolf Biermanns vorgestellt, die es auf Anhieb auch auf einen der vordersten Plätze der Bestsellerliste brachten („Warte nicht auf bessre Zeiten“).

Der Band enthält zum einen anekdotenhaft zugespitzte Porträts von Freunden und Weggefährten Biermanns, zum Beispiel von Manfred Krug und Robert Havemann, die auf einer Autofahrt, ohne sich zu (er)kennnen, handgreiflich wurden, oder von der Brecht-Gefährtin Ruth Berlau und ihrem traurigen Schicksal in der DDR. In anderen Erzählungen beleuchtet Biermann den lebensgeschichtlichen Hintergrund bekannter Lieder und Balladen oder erzählt tragikomische Geschichten aus dem Lebensalltag in der DDR, zum Beispiel von Monika aus dem Hinterhof, die an der Homosexualität ihres Mannes zerbrach, oder von „Kohlen-Otto“ und seinen Schicksalsschlägen. .