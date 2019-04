Stau, Lärm und Abgase : SPD schlägt andere Ampelphasen an B8 vor

Dinslaken Der Stau nimmt nach Ansicht der Sozialdemokraten überhand. Sie haben einen Antrag eingereicht.

Die SPD-Fraktion im Dinslakener Stadtrat will, dass der Verkehr auf der Bundesstraße 8 durchs Dinslakener Stadtgebiet besser läuft. Die Verwaltung möge in Abstimmung mit des Landesamt Straßen NRW, das für Bundesstraßen zuständig ist, „Maßnahmen zur Optimierung des Verkehrsflusses auf der B8 im Bereich zwischen dem Kreuzungspunkt Duisburger Straße (Steag Haus) und dem Kreuzungspunkt Claudiastraße“ ermitteln und umsetzen, schreiben die Sozialdemokraten. Gemeint ist also der komplette Verlauf der Bundesstraße 8 durch den Bruch und am Stadtkern vorbei. Die SPD stellt einen entsprechenden Antrag an den Rat.