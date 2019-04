Das Miteinander feiern : Gemeinsam feiern – Inklusion nebenbei

Die Hundeschule beim Tag der Begegnung am ND-Jugendzentrum war vor allem für Kinder total spannend. Foto: Martin Büttner

Dinslaken Das ND-Jugendzentrum und die Lebenshilfe Dinslaken hatten zum Tag der Begegnung eingeladen. Menschen mit und ohne Behinderung kamen, um gemeinsam zu feiern. Die Idee war „inklusiv“, und das klappt auch in der Praxis.

Das ND-Jugendzentrum nahe der Dinslakener Innenstadt ist gut gefüllt. Zum „Tag der Begegnung“ sind zahlreiche Besucher sind gekommen. An diesem Tag sollen Menschen mit und ohne Behinderung sich in und um das Jugendzentrum treffen, um gemeinsam zu feiern. Ein Stück gelebte Integration im Herzen der Stadt. Aber gelingt diese auch?

Auf den ersten Blick ist das nicht einfach zu beantworten. Denn man sieht vielen Menschen mit Behinderung diese nicht an. Außerdem findet gerade eine Tanzdarbietung im großen Saal des Jugendzentrums statt, und im Publikum sitzen die Menschen dicht an dicht – Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam. Im Fokus steht allerdings das Programm auf der Bühne. Im Publikum schauen alle gebannt auf die Darbietung, spenden am Ende Applaus.