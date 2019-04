Bürgermonitor : Bismarckstraße: Zusätzlicher Parkplatz

Dinslaken Das Schild ist aufgestellt. Auf dem Gehweg der Bismarckstraße, direkt gegenüber dem Finanzamt, ist nun ein neuer Stellplatz ausgewiesen, der allerdings nur montags bis freitags von 17 bis 7 Uhr genutzt werden darf.

Mit dieser Regelung sind die Eheleute ganz und gar nicht nicht zufrieden. Denn nach ihrer Erfahrung ist der „neu eingerichtete eine Stellplatz völlig überflüssig, da er in dem Zeitrum von 17 bis 7 Uhr nicht benötigt wird“. Mangel an Stellplätzen herrsche an der Bismarckstraße tagsüber, wenn dort auch die Beschäftigten des Finanzamtes und des nahe gelegenen Amtsgerichts ihre Fahrzeuge abstellen. Von 6 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags sieht man nach Feststellung von Hans-Peter Plenter viele Autofahrer, die im Bereich der Bismarckstraße „verzweifelt umherkurven – auf der Suche nach einer Parkmöglichkeit, oft mit riskanten Manövern“.

Seit 40 Jahren parken die Eheleute Plenter, die in der Nähe der Bismarckstraße wohnen, ihre Fahrzeuge auf den Gehwegteilstück gegenüber dem Finanzamt ab, wenn die Plätze dort frei sind. Vor etwas mehr als zwei Jahren bekamen sie dann erstmals Knöllchen wegen verbotswidrigen Parkens auf dem Gehweg. Gegen diese Verwarnungsgelder legten sie schriftlich Widerspruch ein und wendeten sich an den in dieser Angelegenheit zuständigen Fachdienst Allgemeine Ordnung, Gewerbe, Verkehr der Stadt Dinslaken Allerdings erfolglos. Also wandten sie sich an den Bürgermeister und an den Bürgermonitor der Rheinischen Post. Die Eheleute argumentierten, dass sie seit 40 Jahren dort parken würden und in dieser Zeit durch dort stehende Fahrzeuge kein Fußgänger behindert oder gar gefährdet worden sei. In all den Jahrzehnten sei nichts geschehene, kein Mensch sei verletzt worden, es hätte keinen Blechschaden gegeben. Deshalb baten die Eheleute darum, das Parken auf diesem Teilstück der Bismarckstraße zu gestatten.