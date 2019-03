Bürgermonitor: Bismarckstraße: Parken ist bald erlaubt

DINSLAKEN Auf dem Gehweg direkt gegenüber dem Finanzamt kann demnächst geparkt werde. Die verkehrsrechtliche Anordnung durch die Stadt ist erteilt, die Schilder sind bestellt. Aber: Nur ein Stellplatz ist für diesen Bereich genehmigt.

Fünf Wochen ist es mittlerweile her, dass sich Bürgermeister Michael Heidinger mit dem Ehepaar Hilde und Hans-Peter Plenter an der Bismarckstraße traf, um sich bei diesem Ortstermin über die schwierige Parkplatzsituation zu informieren. Der Verwaltungschef sagte damals zu, dass ein Stellplatz an der Bismarckstraße, genau gegenüber dem Finanzamt, kurz vor der Kreuzung mit der Schillerstraße geschaffen werden kann. Heidinger ging damals davon aus, dass dieser Stellplatz in drei Wochen ausgewiesen werden könnte. Das ist bislang allerdings noch nicht geschehen.