Radtouren leichter planen : „Fahren nach Zahlen“ mit zwölf Knotenpunkten

Dinslaken Dinslaken bietet ein neues System für die Orientierung bei Radtouren, ein „Knotenpunktsystem“. „Was sich bei unseren Nachbarn aus den Niederlanden sowie im Münster- und Sauerland schon länger etabliert hat, vereinfacht nun auch die Orientierung in Dinslaken“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Das neue Knotenpunktsystem, das ab Frühjahr 2019 sowohl am Niederrhein in den Kreisen Wesel, Kleve, Viersen und Heinsberg als auch im Ruhrgebiet zu finden ist, biete speziell für Radfahrer ein echtes Highlight. „Allein in Dinslaken weisen zwölf Knotenpunkte, die an Radwegekreuzungen zu finden sind, den Weg zum nächsten Knotenpunkt“, erläutert die Stadt. „Dabei kann man sich stets an den Zahlen orientieren, die an den entsprechenden Wegweisern angebracht wurden. So lässt sich die nächste Radtour mit allen an der Strecke liegenden Knotenpunkten bequem vorab planen und dann nacheinander abfahren.“ Sollte dennoch eine Karte benötigt werden, so stehen neben den einzelnen Knotenpunkten Infotafeln, auf denen die angrenzenden Punkte aufgezeichnet sind. Auch auf den derzeit aktuellen Kartenwerken in Printform sind die Knotenpunkte bereits eingearbeitet. So zum Beispiel im neu erschienenen Kartenset „Radrevier Ruhr“, in dem 15 schöne Touren im Ruhrgebiet zusammengestellt sind. All diese Routen befinden sich innerhalb des Knotenpunktsystems.