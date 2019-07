Zum vierten Mal : Serientäter raubt Taxifahrer aus und flieht

Recklinghausen Dreimal soll er bereits zugeschlagen haben, das mutmaßlich vierte Mal folgte am Samstag in Oberhausen: Die Polizei sucht einen Mann, der Taxifahrer ausraubt und anschließend mit der Beute flüchtet.

Bei dem erneuten Fall stieg der Täter mittags an einem Taxihaltepunkt in Dortmund in das Auto des Fahrers ein, der ihn nach Oberhausen bringen sollte, wie die Polizei am Montag berichtete.