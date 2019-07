Prozess um getötetes Kind in Köln : Die Tatwaffe war ein Stöckelschuh

In dieser Unterkunft in Köln-Weiden geschah die Tat. (Archiv). Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Sie soll ihre Tochter in einer Kölner Flüchtlingsunterkunft mit dem Absatz eines Stöckelschuhs so schwer verletzt haben, dass die Zweijährige starb - in Köln startete nun der Prozess gegen die 31 Jahre alte Mutter.

Claudia Hauser

Nüchtern listet die Staatsanwältin am Montagmorgen die schweren Verletzungen des kleinen Mädchens auf. Polizisten hatten die tote Zweijährige im Dezember 2018 in einer Flüchtlingsunterkunft im Kölner Stadtteil Weiden entdeckt. Die Mutter des Mädchens soll für den grausamen Tod des Kindes verantwortlich sein. Die Tatwaffe war ein Stöckelschuh, mit dessen Absatz laut Anklage „unzählige Male“ auf das Kind eingeschlagen oder getreten wurde. Es starb schließlich an einem offenen Schädelhirntrauma.

In weißer Rüschenbluse erscheint die Kindsmutter Labake M. am Montagmorgen im Kölner Landgericht. Sie ist sorgfältig geschminkt und trägt eine glänzend-schwarze Langhaarperücke mit Pony. Ihr Blick fällt bald auf den Mann, der ihr in Saal 5 gegenüber sitzt. Er ist der Vater des Mädchens und tritt im Totschlagsprozess gegen die Mutter als Nebenkläger auf. Auch er blickt die 31-Jährige direkt an. Sie waren kein Paar mehr, als die Tat geschah. Während der Ermittlungen hatte die Frau ihn beschuldigt, das Mädchen umgebracht zu haben.

Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass Labake M. ihr Kind im Zustand der Schuldunfähigkeit getötet hat. Sie hat eine schizophrene Psychose und gilt als gefährlich für die Allgemeinheit – im Prozess geht es deshalb um ihre dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Labake M. stammt aus Nigeria und kam 2015 mit ihrem Freund nach Köln. In ihrem Heimatland hatte sie als Friseurin gearbeitet, aber offenbar auf ein besseres Leben in Europa gehofft, wie sie den Ermittlern gesagt hatte. Das Paar bekam Asyl, im November 2016 kam das gemeinsame Kind zur Welt. Erste Probleme gab es schon gleich nach der Geburt, Ärzte diagnostizierten kurz nach der Entbindung eine Psychose bei der Mutter. Das Jugendamt nahm das Neugeborene in Obhut. Nachdem der Zustand der Mutter sich offenbar stabilisiert hatte, bekam sie ihr Kind zurück. Beide wurden in der Unterkunft an der Aachener Straße in Köln untergebracht, in der später die Tat geschah. Im Jahr nach der Geburt des Mädchens besuchten Mitarbeiter des Jugendamts die Mutter noch regelmäßig, um sie zu unterstützen. Der Kindsvater lebte inzwischen getrennt von ihr in Köln-Mülheim, hatte aber Kontakt zu seiner Tochter.

Der Vater war es, der im Dezember 2018 einen Rettungswagen und die Polizei alarmierte. Labake M. war ohne ihre Tochter zu ihm gekommen und hatte sehr verwirrt gewirkt. Den Sanitätern erzählte sie dann von ihrem toten Kind. Ein Streifenwagen fuhr nach Weiden, und die Beamten entdeckten das Mädchen.