Aachener Straße in Köln : Totes Kleinkind in Flüchtlingsunterkunft entdeckt

Ein Polizist im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa

Köln In einer städtischen Flüchtlingsunterkunft in Köln ist am Montagmittag ein totes Kleinkindes gefunden worden. Es soll eine Gewalttat vorliegen.

In einer Kölner Flüchtlingsunterkunft an der Aachener Straße ist am Montag die Leiche eines zwei Jahre alten Kindes gefunden worden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Gewaltverbrechen aus.

„Es gibt Hinweise, dass das Kind nicht eines natürlichen Todes gestorben ist“, sagte ein Sprecher. Festnahmen habe es zunächst nicht gegeben. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.



Weitere Details zur Tat und zur Identität des toten Kindes wollte die Polizei im Laufe des Nachmittags bekannt geben.

(top/dpa)