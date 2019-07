Fall in Lippstadt : 33-Jährige tot in Wohnung gefunden - Verdächtiger festgenommen

Lippstadt Eine 33-jährige Frau ist am Sonntagmittag tot in ihrer Wohnung in Lippstadt im Kreis Soest aufgefunden worden. Tatverdächtig ist ein 39-Jähriger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Mordkommission der Dortmunder Polizei ermittelt. Nach Angaben des WDR gehen die Ermittler von einer Beziehungstat aus. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde noch am selben Tag ein 39-jähriger Tatverdächtiger festgenommen.

(top/dpa)