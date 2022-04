Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Die Polizei fertigte am Wochenende mehrere Anzeigen (Symbolfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Erkelenzer Land Am Wochenende gingen der Polizei unter anderem zwei Fahrer auf der Ostpromenade in Erkelenz ins Netz. In Wegberg wurde in ein Haus eingebrochen, in Myhl Vasen von Gräbern gestohlen.

Drogen am Steuer Bei Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende hat die Polizei unter anderem einen Fahrer gestoppt, der auf der Ostpromenade in Erkelenz offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt sowie Anzeige erstattet. Ebenfalls auf der Ostpromenade wurde zudem eine Person angehalten, die nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins war. Die Konsequenz war ebenfalls eine Anzeige, die Polizei untersagte die Weiterfahrt. Auf der Tenholter Straße in Erkelenz stellten die Polizeibeamten bei einer Kontrolle fest, dass ein Fahrer Drogen dabei hatte. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel sicher und fertigten eine Anzeige.

Einbrecher in Wegberg Im Zeitraum zwischen dem 8. und 23. April sind Unbekannte gewaltsam in ein frei stehendes Einfamilienhaus auf der Bahnhofstraße in Wegberg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die Täter das Haus nach Wertgegenständen und stahlen unter anderem Schmuck und einen hochwertigen Stift.

Vasen von Gräbern gestohlen Auf dem Myhler Friedhof an der Sankt-Johannes-Straße haben Unbekannte die Kupfervasen von zwei Gräbern gestohlen. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen dem 16. und 24. April. Das teilte die Polizei mit.

Auto geknackt In Doveren haben am Sonntagnachmittag Unbekannte die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen, das auf der Dionysusstraße stand. Aus dem Inneren des Fahrzeugs erbeuteten sie daraufhin eine Tasche mit Kleidung.

(RP)