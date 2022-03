Falschparker in Monheim reagiert über und schlägt zu : Schulbusfahrer bedroht und angespuckt

Falschparker in Monheim reagiert über und schlägt zu

Ein aggressiver Autofahrer, der auf einer Bushaltestelle parkte und nicht wegfahren wollte, griff einen Busfahrer an. Foto: Polizei NRW/Jochen Tack

Monheim Die Polizei sucht nach einem unbekannten Autofahrer, der in Monheim auf einer Bushaltestelle einen Busfahrer angegriffen und geschlagen hat.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag, 24. März, einen 69-jährigen Schulbusfahrer auf einer Bushaltestelle angegriffen und bespuckt.

Gegen 11.30 Uhr hielt der Fahrer eines Minibusses für Schulkinder an der Bushaltestelle „Steinstraße“, welche sich auf der Krischerstraße in Höhe des Förderzentrums Sued befindet. Da in der extra für Schulbusse angelegten Einbuchtung ein Mercedes Benz parkte, konnte der Fahrer seinen Schulbus nicht auf den für ihn vorgesehenen Platz lenken. Der Busfahrer machte den Fahrzeugführer auf sein Fehlverhalten aufmerksam und bat ihn, sein Fahrzeug auf einem regulären Parkplatz abzustellen.